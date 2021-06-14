Dyson'dan teknolojisever babalar için hediye önerisi

Dyson, Babalar Günü için Dyson Supersonic saç kurutma makinesini özel stant hediyesiyle sunuyor.

Dyson'dan yapılan açıklamada, şirketin, teknolojisever babalar için Dyson Supersonic saç kurutma makinesi önerdiği bildirildi.

Açıklamada, akıllı ısı kontrolü sayesinde saçı ve saç derisini yüksek ısı hasarından koruyan makinenin, güçlü ve kontrollü hava akımı sağladığı aktarıldı.

Aşırı ısıya ihtiyaç duymadan saçın sağlıklı bir şekilde kurumasına ve şekillendirilmesine imkan sunan makinenin, tüm başlıklarını bir arada saklama olanağı veren ve çelik malzemeyle tasarlanan manyetik stant hediyesiyle satışa sunulduğu kaydedildi.