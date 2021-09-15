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Dyson'ın lazer teknolojili akıllı yeni kablosuz süpürgeleri Türkiye'de - Son Dakika

Dyson'ın lazer teknolojili akıllı yeni kablosuz süpürgeleri Türkiye'de

15.09.2021 14:59
Dyson'ın lazer teknolojili akıllı yeni kablosuz süpürgeleri Türkiye'de, System.String[]

Dyson, evdeki gizli tozu ortaya çıkarmak için lazer teknolojisine sahip ilk süpürgesini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturuyor.

Dyson, evdeki gizli tozu ortaya çıkarmak için lazer teknolojisine sahip ilk süpürgesini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, Dyson'ın Türkiye'de satışa sunduğu ve lazer teknolojisine sahip yeni nesil kablosuz süpürgeleri, Dyson V15 Detect ve V12 Detect Slim'le evlerde derinlemesine temizlik yapılabiliyor. Dyson teknolojileri, 10 mikron kadar küçük gizli tozu görünür kılmak üzere tasarlanan ve emilen tozların bilimsel kanıtını sağlamak için akustik bir piezo sensörle donatıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki 370 Dyson mühendisinden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen yeni kablosuz süpürgeler, derinlemesine temizlik için 240 watt'a kadar emiş ve 5 aşamalı filtreleme üreten bir Dyson Hyperdymium motor kullanarak 0,3 mikrona kadar toz parçacıklarının yüzde 99,99'unu yakalıyor. Her evin farklı temizlik ihtiyaçlarını karşılayan yeni Dyson kablosuz süpürge serisinin bir parçası olan bu makineler, insanların yüzde 60'ının her zamankinden daha fazla temizlik yaptığı bir zamanda daha hijyenik evler oluşturmaya yardımcı oluyor.

Dyson Detect V15 ve Dyson V12 Detect Slim, 15 Eylül'den itibaren "Dyson.com.tr", İstanbul İstinyePark ve Akasya AVM'de yer alan Dyson Demo Store'lar ve seçili doğrudan satış noktalarında satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş Mühendis ve Kurucu James Dyson, şunları kaydetti:

"Mühendisler olarak bizim işimiz günlük sorunları çözmek. Geçirdiğimiz 1,5 yıllık süreçte iç mekanlarda daha fazla zaman geçirmek yeni sorunlar yarattı. Hepimizin daha sık temizlik yapmasına ve ev tozunu yok etmeye çalışmasına rağmen evlerimizin gerçekten temiz olduğu konusunda gönlümüz rahat değil.

En yeni kablosuz süpürgelerimiz, gizli tozu ortaya çıkarmak için uyarlanmış lazer teknolojisine sahip. Yerden 7,3 mm yükseklikte, tam olarak 1,5 derecelik bir açıyla temizleyici başlığa konumlandırılmış diyot bir lazerle toz ve sert zemin arasında en iyi kontrastı oluşturuyor. Sadece algılamanın yeterli olmadığını düşündüğümüzden titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştüren ve süpürgenin arkasında bulunan LCD ekranda çekilen parçacıkların boyutunu ve sayısını görüntüleyen akustik bir piezo sensör kullanarak parçacıkları saniyede 15.000 kez temizleyip titizlikle boyutlandırıyor ve sayıyoruz. Böylelikle Dyson V15 Detect ve V12 Detect Slim, hem güçlü hem de akıllı olup daha sağlıklı, daha temiz bir evin bilimsel kanıtı olan nihai güvenceyi sağlıyor."

Lazer teknolojisi

Yeni Dyson teknolojilerinin özellikleri şunlardan oluşuyor:

"Lazer teknolojisi; hiçbir tozu gözden kaçırmamak için Slim Fluffy temizleme başlığına entegre edilmiş tam açılı yeşil lazer, gözle görülmeyen toz parçacıklarını ortaya çıkarıyor. Akustik toz algılama, derinlemesine temizlik yapıldığına dair güvence sağlıyor. LCD ekran parçacıkların büyüklüğünü ve sayısını gösteriyor. Yüksek Torklu başlığıyla 'Auto' modda farklı zemin türleri ve toz miktarlarında emiş gücünü otomatik olarak artıran piezo sensor, mikroskobik toz parçacıklarını sayarak ve ölçerek derin bir temizliğin gerçek zamanlı bilimsel kanıtını sunuyor. Yeni Anti-tangle mini motorhead saçları hızlı bir şekilde temizliyor. Küçük alanlar için kullanım kolaylığı sunan motorlu başlık, dolanmayı önleyen konik fırça çubuğuyla saçı spiral şeklinde alıp hazneye atıyor."

Evin derinlemesine temizlendiğinden emin olmak için Laser detect teknolojisini tasarlayan Dyson, bu sayede temizleyici başlığa entegre edilmiş tam açılı bir lazerle normalde sert zeminlerde görülmeyen parçacıkları ortaya çıkarıyor. Fikir, bir Dyson mühendisinin evinde, havadaki parçacıkların güneşte parladığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Bu fikri alıp evde görülmeyen ince toza nasıl uygulayabileceklerini araştırmaya başlayan ekip, bunun nasıl başarılabileceğini test etmek için laboratuvarda lazer ışıklarıyla deney yaptı ve yeni bir çözüm doğdu.

Dyson mühendisleri, en iyi kontrastı sağlama yeteneği nedeniyle seçilen yeşil bir lazer diyotu Slim Fluffy temizleyici başlığına entegre ederek onu yerden 7,3 mm yükseklikte, tam olarak 1,5 derecelik bir açıyla konumlandırdı.

Piezo sensörü

Dyson mühendisleri, algılanan tozu sayan, büyüklüklerini ölçen ve ardından derinlemesine bir temizliğin gerçek zamanlı bilimsel kanıtı için LCD ekranda görüntülemesini sağlayan bir teknoloji geliştirmeye başladı.

Bu süreç, süpürge içine entegre edilen akustik piezo sensörüyle yürütülüyor. Temizleme başlığındaki karbon fiber iplikler, boyutlandırılan ve saniyede 15.000 kez sayılan mikroskobik parçacıkları topluyor. Toz süpürgeye girdiğinde küçük titreşimler elektrik sinyallerine dönüştürülerek hazne girişindeki akustik piezo sensöre çarpıyor. Toz boyutu ve miktarı LCD ekranda gösterilerek kullanıcı, süpürgenin ne kadar toz temizlediğini ve farklı boyutlardaki parçacıkları görebiliyor.

Çok miktarda tozla karşılaştıklarında emiş gücünü otomatik olarak artıracak şekilde tasarlanan kablosuz süpürgeler, otomatik moddayken piezo sensörü yüksek toz yoğunluğu algıladığında gücü otomatik olarak artırmak için reaktif emiş gücü devreye giriyor. Toz seviyeleri normale döndüğünde emiş gücü önceki seviyesine düşüyor.

Dyson mühendisleri, fırça başlığındaki saçları alma sorununa da çözüm geliştirmeye çalıştı. Bu, aksi iddialara rağmen çoğu elektrikli süpürge için genellikle zor bir durum olduğundan saçı spiral şeklinde alıp hazneye gönderen yeni bir dolanmayı önleyen konik fırça çubuğu geliştirildi. Saçın fırça çubuğunun etrafına sarılmasını önleyen başlığı insan ve evcil hayvan tüyleri için tasarlayan mühendisler, serbest bırakma kuvvetinin saçı dolandırmadığından emin olmak için başlığın üzerindeki kılların tam açısını hassas bir şekilde ayarlayarak onu birden fazla saç tipinde test etti.

Yeni Anti-tangle Yüksek Torklu temizleme başlığı, Dyson'ın dolanmayı önleyen güçlü V15 Detect Yüksek Torklu temizleme başlığı artık tarak gibi görünen 56 polikarbonat dişe sahip. Başlıktaki küçük dişler, temizlik yaparken kılların arasında dolanmayı önleyerek fırça çubuğundaki kılları otomatik olarak temizliyor.

Dyson'ın 5 aşamalı gelişmiş filtreleme teknolojilerine sahip Dyson V15 Detect ve V12 Detect Slim, dışarı daha temiz hava verebilmek için 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99'unu hapsediyor. Dyson siklon teknolojisi, zeminlerden ve yüzeylerden toz ve kiri ayırmada etkiliyken, tüm makinenin sızdırmazlığı, tozun evlere geri bırakılmadığı anlamına geliyor.

İstanbul, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dyson'ın lazer teknolojili akıllı yeni kablosuz süpürgeleri Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dyson'ın lazer teknolojili akıllı yeni kablosuz süpürgeleri Türkiye'de - Son Dakika
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