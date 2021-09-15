DYSON'IN LAZER TEKNOLOJİSİNE SAHİP YENİ KABLOSUZ SÜPÜRGELERİ TANITILDI - Son Dakika

? Global teknoloji şirketi Dyson, evlerdeki gizli tozu ortaya çıkarmak için lazer teknolojisine sahip yeni kablosuz süpürgelerini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısında şirketin, şimdiye kadarki en güçlü, akıllı ve kompakt yeni teknolojilerinin, derinlemesine bir temizliğin bilimsel kanıtı için mikroskobik tozu tespit etme, temizleme ve hesaplama özelliklerine sahip olduğu vurgusu yapıldı.

Dyson V15 Detect ve Dyson V12 Detect Slim, gizli tozu ortaya çıkarmak için sert zemin başlığında lazer teknolojisine sahip. Türkiye'de satışa sunulan bu yeni nesil kablosuz süpürgeler, 10 mikron kadar küçük gizli tozu görünür kılmak üzere tasarlandı. Ayrıca, çekilen tozların bilimsel kanıtını sağlamak için akustik bir piezo sensörle donatıldı.

TOROSLU: HEDEFİMİZ EN İYİ HİJYENİK ÇÖZÜMLERİ SUNMAK

Toplantıda yeni ürünlere yönelik bilgi veren Dyson Türkiye Eğitim Müdürü Ayşen Ensel Toroslu, "Dyson V15 Detect ve Dyson V12 Detect Slim adı verilen yeni nesil süpürgelerimizde 3 yeni teknolojimiz bulunuyor. İlki lazer başlıkla görünmez olan kirleri görünür hale getiriyoruz. İkincisi, zeminlerdeki kirleticiler arttıkça piezo sensörü bunu duyuyor, akıllı işlemciyle kayda alarak emiş gücünü hızlandırıyor. Yani süpürge kirleticinin çok olduğu yerde hızlı çalışıyor, az olduğu noktalarda normal emiş gücüyle devam ediyor. Üçüncüsü anti-tangle teknolojisi yani dolanmayı önleyen teknolojimiz. Bu teknoloji saçların, evcil hayvan tüylerinin başlıklarda hiç takılmadan, dolanma yapmadan direk hazneye gitmesini sağlıyor. Her zaman öncü olarak en iyi teknolojilere imza atmak istiyoruz. Hedefimiz en iyi hijyenik çözümleri sunmaktır. Temizlikte bunu kanıtlamayı hedefliyoruz. Süpürgenin üzerindeki LCD ekranlarda evin temiz olduğunu kanıtlayan rapor da sunuyoruz. Evlerin temiz ve hijyenik olması için mühendislerimizin geliştirdiği teknolojik yeni nesil süpürgelerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz" dedi.

EV TOZU ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Zülfikar pandemiyle değişen ev temizliği alışkanlıklarına yönelik konuşarak, evlerde derin ve bilinçli temizliğine önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde yapılan ölçümlere göre evlerdeki ağır metaller, bakteri ve mantarların artığına dikkat çeken Prof. Dr. Zülfikar, "Pandemiyle birlikte hane içinde temizlik ihtiyacı arttı. Çünkü bu süreçte evlerimize kapandık, kapalı alanlarda uzun saatler geçirdik. Pandemi döneminde el yıkama sıklığı arttı, öyle ki günde 20'lere geldi. El yıkama sistematiği öğrenildi ama hanelerdeki temizlik anlayışı pencere açmanın dışında öğrenilmemiş durumda. O yüzden derinlemesine temizlik anlayışını topluma kazandırmak önemli. Bunu verinin işin içine girdiği teknolojinin kullanımıyla yapmalıyız. İnsanın kendi gözüyle ölçemediği, eliyle dokunduğunda hissedemediği kirleticiler var. Teknoloji artık bu kirleticileri verisel olarak ortaya koyuyor bu nedenle teknolojiyle iç içe olmak zorundayız" diye konuştu.

"KADINLARIN ASTIM ALERJİ ORANI YÜZDE 74"

Prof. Dr. Zülfikar, "Türkiye'deki hanelerin yüzde 100'ü evini iyi temizlediğini düşünüyor. Yüzde 58'i 'benim evim pırıl pırıl' diyor. Türkiye'de kadınlardaki astım, alerji oranı yüzde 74'e çıktı. Erkeklerde bu oran çok daha az. Kadınlarda bu rahatsızlıklar 45 yaşından sonra patlıyor. Çünkü bilinçli temizlik yapma alışkanlığımız yok. Özellikle yatak odasında havadaki partiküllerin ve mutfakta yemek pişerken çıkan gazların etkisiyle ciddi hastalıklarla karşı karşıyayız. Temizliği bilinçli yapmalıyız, kullanılacak elemanları bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

2020 yılında, Dyson'ın Türkiye'deki evlerde bulunan kirleticiler, sağlık üzerindeki etkileri ve temizlik alışkanlıklarıyla ilgili bilgi edinebilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi'yle gerçekleştirdiği 'Ev Tozu Araştırması'nda çarpıcı sonuçlar elde edilmişti.

EVLERİN YÜZDE 73'ÜNDE AĞIR METALLER VAR

Çalışma kapsamında, İstanbul'da evlerin salon ve yatak odalarından toplanan toz örnekleri incelendiğinde, araştırma yürütülen evlerin yüzde 93'ünde 14 farklı ağır metal daha sonra bakterilere (yüzde 43,3'ünde 7 farklı bakteri) ve son olaraksa mantarlara (yüzde 26,7'sinde tek tür mantar) rastlamıştı.

"0,3 MİKRONA KADAR TOZ PARÇACIKLARININ YÜZDE 99,99'UNU YAKALIYOR"

Dünyanın dört bir yanındaki 370 mühendisten oluşan bir ekip tarafından geliştirilen en yeni kablosuz süpürgeler, en güçlü derinlemesine temizlik için 240 watt'a kadar emiş sunuyor. 5 aşamalı filtrelemeye sahip ve gücünü Dyson Hyperdymium motordan alan yeni Dyson V15 Detect Absolute, 0,3 mikrona kadar toz parçacıklarının yüzde 99,99'unu yakalıyor.

Yeni nesil kablosuz süpürgeler, bugünden tarihinden itibaren Dyson.com.tr, Avrupa ve Anadolu yakasındaki iki AVM'de yer alan Dyson Demo Store'lar ve seçili doğrudan satış noktalarında satışa sunuldu.