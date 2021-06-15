Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla evde geçen bir yılın sonunda yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları yapanlar, devam eden Kovid-19 nedeniyle konaklayacakları otellerin koşullarını sorgulayarak seçim yapıyor. Tatil planlayanların, seçim aşamasında sağlıklarını koruyabilecekleri yerler ise öncelik oluyor.

Global olarak yapılan araştırmalar, kişilerin seyahatlerini planlarken en çok güvenlik ve hijyen konusuna dikkat ettiğini gösterirken, otel yöneticilerinin yüzde 82'sinin sosyal mesafeyi sağlamak için ortak alanlarda değişiklik yaptığını ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında konaklama sektöründe faaliyet gösteren otellerin kapalı mekanlarında hava kalitesini korumak adına EN1822 standardına göre test edilmiş H13 filtreleme yapabilen hava temizleyiciler öneriliyor. Dyson'ın geçen ay tanıtımını yaptığı yeni nesil hava temizleyiciler, bu programda önerilen sertifikasyon kriterlerini de karşılıyor. HEPA H13 filtrelemeye sahip Dyson hava temizleyiciler tamamen yalıtımlı koruma sağlarken, ultra ince partikülleri yüzde 99,95 oranında yakalıyor.

Dyson, evlerde ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarladığı yeni hava temizleyicileriyle ultra ince partikülleri ve uçucu organik bileşikleri (VOC) algılayıp yakalıyor ve bulunduğu ortama temiz hava yayıyor. Aktif karbon filtreleriyle alerjen, polen ve küf sporları gibi 0,1 mikrondan küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalarken, HEPA H13 filtreleme sistemiyle geliştirilmiş tüm makinelerinde tamamen yalıtımlı bir filtreleme sunuyor ve EN1822 test metodu standardını karşılıyor.

Dyson mühendislerinin, kirli havanın filtreleri geçmesini ve kirleticilerin tekrar odaya taşımasını önlemek için geliştirdiği yüksek basınçlı contalar, tamamen yalıtımlı bir koruma sağlıyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, formaldehiti algılayarak yok edebiliyor. Dyson Purifier Cool hava temizleyici ise temizleme performansından ödün vermeden yüzde 20 daha sessiz çalışarak daha sessiz bir deneyim sunuyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde ve Dyson Purifier Cool hava temizleyiciler, Dyson Link mobil uygulaması tarafından kontrol edilebiliyor ve sesli komut kontrolüyle etkinleştirilebiliyor.