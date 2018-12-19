Son Dakika Haberleri: Dyson Türkiye'de Üst Düzey Atama

Dyson Türkiye'de Üst Düzey Atama

2 saat önce

Dünyanın sayılı markalarından biri olan global teknoloji firması Dyson'ın Türkiye ekibinin başına Mete Uslukılınç geçti.

Dyson Türkiye'de Üst Düzey Atama, System.String[]

Dyson Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna Mete Uslukılınç getirildi.

Elektrikli süpürgesi, el ve saç kurutma makinesi, pervanesiz fan ve ısıtıcıları endüstriyel teknolojiyle tasarlayan, İngiltere'nin en popüler 10 markası arasında yer alan ve ana merkezi Malmesbury, İngiltere'de yer alan Dyson'ın Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna Mete Uslukılınç atandı. Yeni pozisyonundan önce Pazar Araştırması şirketi GFK'de Türkiye ve İsrail İdari Yönetici olarak çalışan Uslukılınç; edindiği deneyimleri Dyson'ın Türkiye'deki büyümesinde ve operasyonlarında sunacak. Firmanın büyümesine katkıda bulunmak istediğini belirten Uslukılınç: "Endüstriyel teknoloji alanına dünya çapında imza atmış, kaliteyle teknolojiyi ön planda tutan bir firmada çalışmak benim için gurur verici. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. " dedi.

Orta Doğu bölgesinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Dyson'un; Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanındaİsrail, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan'da da ofisleri bulunuyor.

Bölgedeki büyüme stratejisi çerçevesinde, 1995 yılından bu yanaelektrik süpürgeleri başta olmak üzere birçok ürünüyle Türk tüketicilerine hizmet veren marka, bölgedeki büyüme stratejileri doğrultusunda Türkiye operasyonunu kurma kararı aldı. Dyson Türkiye ofisi Dubai'de bulunan Orta Doğu Bölge Merkez ofisine bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Kariyerine 2000 yılında Turkcell'de başlayan Mete Uslukılınç, Mart 2002'de Petrol Ofisi'nde Bölge Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında Philips'te çalışmaya başlayan Uslukılınç, Philips'teki 10 yılı aşkın kariyeri boyunca; İstanbul ve Amsterdam ofislerinde Ürün Müdürü, B2B Satış Müdürü, Kıdemli Pazarlama Müdürü ve Satış Direktörü olarak çalıştı. Uslukılınç lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:59 Kaynak: Bültenler

İngiltere, Orta Doğu, Türkiye, Güncel
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