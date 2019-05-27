Dzeko, tatil için Türkiye'de
5 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:45 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma
'nın Bosna
Hersekli golcüsü Edin Dzeko
, tatil için Türkiye
'ye geldi. Sabah
saatlerinde İstanbul
Havalimanı'na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan
, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkcan, "Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldi. İstanbul'dan Dalaman
'a geçecek." ifadelerini kullandı.
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
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