Son Dakika Haberleri: Dzeko, tatil için Türkiye'de

Dzeko, tatil için Türkiye'de

5 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi.

Dzeko, tatil için Türkiye'de, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi.
Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkcan, "Dzeko, Türkiye'ye tatil için geldi. İstanbul'dan Dalaman'a geçecek." ifadelerini kullandı.
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:45 Kaynak: AA
Saraybosna, İtalya Serie A, Roma, Türkiye, Spor
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