Son Dakika Haberleri: Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi
Son Dakika Spor Haber

Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi

34 dakika önce

Sardar Azmoun, Artem Dzyuba ve Oleg Shatov, Avusturya'daki eğitim kampında şaka yaptıkları yeteneklerini sergiliyorlar.

Sardar Azmoun, Artem Dzyuba ve Oleg Shatov, Avusturya'daki eğitim kampında şaka yaptıkları yeteneklerini sergiliyorlar.
Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:06 
Avusturya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak Palmeiras CEO'su, Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]