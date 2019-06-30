Dzyuba, Azmoun ve Shatov Becerilerinin Gösterisi
34 dakika önce
Sardar Azmoun, Artem Dzyuba ve Oleg Shatov, Avusturya'daki eğitim kampında şaka yaptıkları yeteneklerini sergiliyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:06
Sardar Azmoun, Artem Dzyuba ve Oleg Shatov, Avusturya
'daki eğitim kampında şaka yaptıkları yeteneklerini sergiliyorlar.
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