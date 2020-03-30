E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü
6 saat önce
5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü.
E-5 Bakırköy mevkii, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:47 Kaynak: İHA
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