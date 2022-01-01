E-5 Beylikdüzü istikametinde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

E-5 Beylikdüzü istikametinde çok sayıda araç trafik kazasına karıştı. E-5 Beylikdüzü yönü trafiğe kapanırken çok sayıda yaralı bilgisi olduğu öğrenildi.

Olay saat 1.30 sıralarında E5 Beylikdüzü istikametinde çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda sıkışma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte yaralı vatandaşlara müdahale edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL