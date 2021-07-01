E-5'e atlayarak intihar eden genç avukata çarpan sürücü yakalandı - Son Dakika

E-5'e atlayarak intihar eden genç avukata çarpan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de E-5 Karayoluna atlayarak intihar eden İstanbul Barosuna kayıtlı genç avukata çarpan kamyonet sürücüsü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Gökhan Dirican (28), saat 04.50 sıralarında E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde aracını yol kenarında park ederek durdurmuştu. Bir süre bekleyen genç avukat, gelen kapalı kasa bir kamyonetin önüne atlamış, avukata çarpan araç kaçarak uzaklaşırken, Dirican'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Pazarcı olduğu öğrenilen sürücü Zeki G. Beylikdüzü'nde yakalandı. Polis merkezine götürülen Zeki G.'nin, ilk ifadesinde pazara gittiğini ve çok korktuğu için kazadan sonra uzaklaştığını söylediği öğrenildi.