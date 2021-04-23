E-5 Haramidere'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

E-5 Haramidere'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza nedeniyle trafik Avcılar istikametinde durma noktasına geldi

İSTANBUL - Beylikdüzü Haramidere E-5 aniden yavaşlayan araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, Haramidere E-5 yanyol mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GM 6000 plakalı araç, 34 OG 8418 plakalı araca aniden yavaşlaması nedeniyle arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Avcılar istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Polisin araçları çekici vasıtasıyla yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.