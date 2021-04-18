E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar - Son Dakika

E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

18.04.2021 09:20

5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar Biri plakalı diğeri plakasız olan motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak tehlikeye davetiye çıkardılar E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular.

E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

Biri plakalı diğeri plakasız olan motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak tehlikeye davetiye çıkardılar

İSTANBUL - E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

Önce ön kaldırdılar sonra makas attılar

E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

Motosiklet, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar - Son Dakika


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