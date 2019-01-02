E-5'i Durma Noktasına Getiren Kaza
42 dakika önce
5'i durma noktasına getiren kazaİSTANBUL - E-5 otoyolu Kumburgaz mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon kontrolünü kaybederek yolcu otobüsüne çarptı.
E-5'i durma noktasına getiren kaza
İSTANBUL - E-5 otoyolu Kumburgaz
mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon kontrolünü kaybederek yolcu otobüsüne çarptı. Yaralı ve can kaybının olmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.
Olay, Kumburgaz- Büyükçekmece
istikametinde sabah 09: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K. kullandığı 34 LE 1708 plakalı kamyon aşırı hızlı şekilde ilerlerken kontrolünü kaybederek, yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda yolcu otobüste panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular çağrılan başka bir İETT
aracıyla olay yerinden gönderildiler. Trafik durma noktasına gelirken görevlileri trafiği açma konusunda yoğun çaba sarf ediyorlar.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu