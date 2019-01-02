E-5'i Durma Noktasına Getiren Kaza
35 dakika önce
5 Otoyolu Kumburgaz mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptı.
E-5 Otoyolu Kumburgaz
mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan veya ölen olmazken trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Kumburgaz- Büyükçekmece
istikametinde sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 34 LE 1708 plakalı kamyon, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda yolcu otobüste panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular çağrılan başka bir İETT
aracıyla olay yerinden gönderildi. Görevliler durma noktasına gelen trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu