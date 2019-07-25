Son Dakika Haberleri: E-5'i karpuz tarlasına çeviren kaza
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E-5'i karpuz tarlasına çeviren kaza

1 saat önce

Beylikdüzü E-5'te karpuz yüklü kamyonete ile bir otomobilin çarpıştı.

Beylikdüzü E-5'te karpuz yüklü kamyonete ile bir otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası kamyonette bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yol karpuz tarlasına dönerken, Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza,Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 NG 2281 plakalı Mustafa Yavuz yönetiminde karpuz yüklü kamyonet ile 34 ES 4194 plakalı Vahit Barkal yönetimindeki araç çarpıştı. Kaza sonrasında kamyonetin kasasındaki karpuzlar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası rapor tutarken yola saçılan karpuzlar vatandaşlar tarafından temizlendi. Kaza sonrası yolda Avcılar istikametine doğru yoğun trafik oluştu.
(Erdal Can İçelli/İHA)
E-5'i karpuz tarlasına çeviren kaza
Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:40 Kaynak: İHA
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