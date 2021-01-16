E-5 Karayolu beyaza büründü - Son Dakika

E-5 Karayolu beyaza büründü
İSTANBUL - Kar yağışı İstanbul'un bir çok noktasında etkili olurken, E-5 Karayolu beyaza bürünmeye başladı.
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı kentin bir çok noktasında etkili olmaya başladı. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karlı günü evlerinde geçirirken, Büyükçekmece E-5 Karayolu beyaza büründü. Kısıtlama nedeniyle yollardan çok az araç geçmesi ile yol beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.
Kaynak: İHA
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