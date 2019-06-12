E-5 karayolu Kartal mevkiinde yollar göle döndü
4 saat önce
Yoğun yağış nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde bazı yollar göle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Yoğun yağış nedeniyle E-5 karayolu Kartal
mevkiinde bazı yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı.
E-5 karayolu Kartal mevkiinde yoğun yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yolda bulunan araçların su birikintilerinde ilerlemekte hayli zorlandığı gözlendi. - İSTANBUL
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