E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeyken hem dans hem de birbirlerine tekne atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeyken hem dans hem de birbirlerine tekne atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi.

Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir


E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başlamıştı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atmış, yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yapmıştı. Magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurtmuştu.


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücülerin plakalarını tek tek belirledi. Magandaların kimliklerinin de tespit edilmesi üzerine 34 CRF 192 plakalı motosiklet sürücüsü Zafer Y, 34FG9187 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Emin T. ve 34 CBP 185 plakalı motosiklet sürücüsü D.G. sivil trafik polisi tarafından yakalandı.


Ehliyetlerine el konulup 5 bin lira ceza


Şubeye götürülen sürücülere burada, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 lira, "Motosiklet sürücülerinin motosikleti devamlı iki elleriyle sürmemesi" maddesinden 288 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden de bin 228 lira olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı bin 648 lira idari para cezası uygulandı.


2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar


Ayrıca sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G. Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G, "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]