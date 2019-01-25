Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda Feci "Makas" Kazası Kamerada

E-5 Karayolu'nda Feci "Makas" Kazası Kamerada

3 saat önce

5 Karayolu'nda feci "makas" kazası kamerada Haramidere mevkiinde makas atan otomobili feci bir kazaya neden oldu Karayolunda zincirleme kaza meydana geldiİSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde "makas" atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

E-5 Karayolu'nda feci "makas" kazası kamerada
Haramidere mevkiinde makas atan otomobili feci bir kazaya neden oldu
Karayolunda zincirleme kaza meydana geldi

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde "makas" atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.29 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karayolunda trafik devam ettiği esnada otomobil sürücüsü süratli bir şekilde seyrederken "makas" atmak istedi. Sollama yaptığı aracın yanındaki aracı göremeyen sürücü, araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası bazı araçlar ters yöne dönerken, sürücüler ise aniden frene basarak kazadan kurtulmaya çalıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:45:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda Feci "Makas" Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]