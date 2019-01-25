E-5 Karayolu'nda Feci "Makas" Kazası Kamerada
3 saat önce
5 Karayolu'nda feci "makas" kazası kamerada Haramidere mevkiinde makas atan otomobili feci bir kazaya neden oldu Karayolunda zincirleme kaza meydana geldiİSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde "makas" atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.
E-5 Karayolu'nda feci "makas" kazası kamerada
Haramidere mevkiinde makas atan otomobili feci bir kazaya neden oldu
Karayolunda zincirleme kaza meydana geldi
İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde "makas" atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta Çarşamba
günü saat 19.29 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karayolunda trafik devam ettiği esnada otomobil sürücüsü süratli bir şekilde seyrederken "makas" atmak istedi. Sollama yaptığı aracın yanındaki aracı göremeyen sürücü, araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası bazı araçlar ters yöne dönerken, sürücüler ise aniden frene basarak kazadan kurtulmaya çalıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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