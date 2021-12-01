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E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu

01.12.2021 19:24

5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle kavga eden adam silahla kendini başından vurdu Adamın cesedini gören vatandaşlar şoke oldu E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs...

E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu

Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle kavga eden adam silahla kendini başından vurdu

Adamın cesedini gören vatandaşlar şoke oldu

İSTANBUL - E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki adam, silahla kendisini başından vurdu. Adamın cesedini gören vatandaşlar ise şoke oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs durağında kendini vurdu

Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu'nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Tartıştılar sonra adam kendini vurdu"

Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu
E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu
E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu
E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu

Çağlayan, Polis, kavga, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5 Karayolu'nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu - Son Dakika
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