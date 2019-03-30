Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda "Makas" Kazası Kamerada

E-5 Karayolu'nda "Makas" Kazası Kamerada

1 saat önce

5 Karayolu'nda "makas" kazası kamerada Makas atan sürücü,kontrolü kaybedince bariyerlere çarptıİSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkisinde "makas" attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı.

E-5 Karayolu'nda "makas" kazası kamerada
Makas atan sürücü,kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkisinde "makas" attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı. Kaza anı da saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 Karayolu Haramidere mevkisi Edirne istikametinde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atarak ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yan dönerek bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Yürekleri ağza getiren o aza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

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