Kaza, E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, "makas" atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önde seyir halinde olan araçlara çarptı. Kaza anı saniye saniye başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntüde bir aracın seyir halinde olan araçlara çarptıktan sonra kazanın etkisiyle yolda döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › E-5 Karayolu'nda 'makas' kazası kamerada - Son Dakika

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