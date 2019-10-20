Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı
Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

1 saat önce

5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı E-5 Karayolu'nda yaşanan korku dolu o anlar kamerada Motosikletli bir genç arkadaşını korkutmak için trafikte torpil attı Genç torpillerden birini de motosikletin egzozunda patlattıİSTANBUL - E-5 Karayolu'nda...

E-5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

E-5 Karayolu'nda yaşanan korku dolu o anlar kamerada

Motosikletli bir genç arkadaşını korkutmak için trafikte torpil attı

Genç torpillerden birini de motosikletin egzozunda patlattı

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda genç bir sürücü, yol kenarında durduğu esnada şakalaşmak için yaktığı bir torpili, kendisinden kaçan arkadaşının üstüne attı. Torpil o esnada yoldan geçen halk otobüsünün altında patlarken, genç ikinci torpili ise egzozda patlattı. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde 3 motosikletli, Edirne istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücülerden biri arkadaşlarına yorulduğunu iddia ederek yol kenarında durdu. Ardından motosikletli genç arkadaşını korkutmak için cebinden torpil çıkarttı. Gencin torpili yaktığını gören arkadaşı ise koşarak kaçmaya başladı. O esnada ise genç çakmakla saniyelerce torpili yakmaya çalıştı. Korkudan bariyerlerin diğer yanına kaçan arkadaşı ise onu kovalamaya başladı.

Torpili hem otobüse attı hem de egzozda patlattı

Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Şaka uğruna yürekleri ağza getiren o genç ardından diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. Karayolun da bu şekilde eğlenen genç, arkadaşlarının "polis geliyor" uyarısına rağmen üçüncü bir torpili de yakmaya çalıştı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

E-5 Karayolu'nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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