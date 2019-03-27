E-5 Karayolu'nda motosikletli maganda sevgilisine dehşeti yaşattı Genç
kız, "düşeceğim ne olur dur" diyerek motosikletliye yalvardı
Genç kızın çığlıklarına aldırış etmeyen maganda tek teker üzerinde makas üstüne makas attı
İSTANBUL - E-5 Karayolu Avcılar
mevkiinde bir motosikletli maganda, arkasına aldığı sevgilisine adeta dehşeti yaşattı. Trafikteki onlarca aracın arasında son sürat hızla giden maganda bir de tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye attı. Genç kızın "düşeceğim, ne olur dur" diyerek korkudan attığı çığlıkları duymazdan gelen magandanın teker kaldırıp defalarca makas attığı o anlar kask kamerasına yansıdı. İstanbul
E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu
başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi. E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli, sevgilisi genç kızı gezdirmek için kaskını takarak motosikletine bindirdi. Genç sürücü ardından karayoluna çıkarak bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra süratli sayılabilecek bir hıza ulaşan sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atmaya başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan genç kız ise sevgilisini yavaşlaması konusunda uyardı ancak sürücü onu bir an olsun umursamadı.
Genç kız, "düşeceğim ne olur dur" diye yalvardı
Son sürat seyretmeye başlayan maganda bu kez de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak gitmeye başladı. Araçların arasından bu şekilde geçen ve metrelerce giden maganda hem kendi hem sevgilisinin hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Sevgilisinin korkudan çığlık atmaya başlamasına rağmen ne hız kesen ne de akrobatik hareketlerin vazgeçmeyen maganda adeta terör estirdi. Sevgilisinin "Düşeceğim, ne olur dur" sözlerinin duyulduğu görüntülerde, genç kızın "ne olur yavaşla, hayır" diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Tek tekerlek üzerinde "makas" attı
Öte yandan aynı motosikletli maganda bir başka görüntüsünde ise, Ataköy
sahil yolunda defalarca trafikte tek tekerlek üzerinde giderek sürücülerin canını, güvenliğini ve trafiği tehlikeye attı. Magandalıkta sınır tanımayan motosikletlinin tek tekerlek üzerinde giderken bir de makas atması yürekleri ağza getirdi. Tüm bunları yapan maganda o anları kaydedip bir sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece ve gündüz demeden sürücülerin canını tehlikeye atan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.