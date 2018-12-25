Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda Motosikletlilerden "Katil Bariyer İstemiyoruz" Eylemi

E-5 Karayolu'nda Motosikletlilerden "Katil Bariyer İstemiyoruz" Eylemi

2 saat önce

5 Karayolu'nda motosikletlilerden "katil bariyer istemiyoruz" eylemi Kasklı motosikletliler başlarını bariyerlere koyduİSTANBUL - Motosiklet sürücüleri kazalarda ölümlere neden olduğu iddia edilen demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla E-5 Karayolu'nda...

E-5 Karayolu'nda motosikletlilerden "katil bariyer istemiyoruz" eylemi
Kasklı motosikletliler başlarını bariyerlere koydu

İSTANBUL - Motosiklet sürücüleri kazalarda ölümlere neden olduğu iddia edilen demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla E-5 Karayolu'nda eylem yaptı. "Katil bariyer istemiyoruz" sloganı atan grup basın açıklaması yaptı.
Türkiye'de motosiklet kullanıcıları kazalarda çok sayıda ölümlere neden olan ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde toplanan Osmanlı Motorcular Kulübü üyesi 15 motosikletli, ölümlerin engellenmesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını istedi. Karayolunda bir süre slogan atan grup ardından, kasklarını takarak başlarını bariyerlere koyarak ilginç bir eylem gerçekleştirdi.
"Katil değil motorcu dostu bariyer istiyoruz"
Basın açıklamasını yapan Osmanlı Motorcular Kulübü Başkanı Kadir Çınar, "Ülkemizde 3 buçuk milyon motosikletli var. Bu kadar motosikletlinin tek isteği, 'Katil bariyer istemiyoruz'. Şu ana kadar motosikletli kaza yapan arkadaşlarımızın ölümlü kaza sonucunda yüzde 20'si kazadan sonra sürüklendiğimiz için bariyerlere vuruyor. Sürtünmeden dolayı bedenimizi, uzuvlarımızı kesebiliyor. Bu yüzden biz katil değil motorcu dostu bariyer istiyoruz. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz" dedi.
Slogan atan grup bariyerleri protesto etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

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