E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi - Son Dakika
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E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi

18.03.2022 17:20

5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. E-5 Karayolu'nda iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi
E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi
E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi
E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi - Son Dakika


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