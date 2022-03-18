E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. E-5 Karayolu'nda iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.