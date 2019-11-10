Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Son Dakika Genel E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

6 saat önce

5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu E-5 Karayolu'nda saygı duruşu havadan görüntülendiİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

E-5 Karayolu'nda saygı duruşu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. İstanbul E-5 Karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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