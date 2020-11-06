(İSTANBUL-Özel) E-5 Karayolu'nda sağanak kazası: 1 yaralı - Son Dakika

(İSTANBUL-Özel) E-5 Karayolu'nda sağanak kazası: 1 yaralı

Okmeydanı mevkisinde yağış nedeniyle kayan motosikletli yaralandı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kaydıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin üzerindeki sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaza nedeniyle karayolunda meydana gelen trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.