E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada

6 saat önce

5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü tabancayla havaya defalarca ateş açtı Maganda kentin çeşitli noktalarında trafiği tehlikeye düşürdü E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındakiyle seyrettiği esnada tabancayla...

E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada

Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü tabancayla havaya defalarca ateş açtı

Maganda kentin çeşitli noktalarında trafiği tehlikeye düşürdü

İSTANBUL - E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındakiyle seyrettiği esnada tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasındakiyle beraber Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücü bir süre ilerledikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Karayolunda adeta terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.

Trafiği de tehlikeye düşürmüş

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

E-5 Karayolu'nda tabancalı maganda dehşeti kamerada

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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