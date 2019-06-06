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E-5 Karayolu'nda taksici Suriyeli kadını bebeğiyle yol ortasında bırakıp gitti iddiası

5 dakika önce

5 Karayolu'nda taksici Suriyeli kadını bebeğiyle yol ortasında bırakıp gitti iddiasıİSTANBUL - E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan motosikletli, bebeğiyle yol ortasında yürüyen Suriyeli kadını yolcu otobüsüne bindirdi.

E-5 Karayolu'nda taksici Suriyeli kadını bebeğiyle yol ortasında bırakıp gitti iddiası, System.String[]
E-5 Karayolu'nda taksici Suriyeli kadını bebeğiyle yol ortasında bırakıp gitti iddiası
İSTANBUL - E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan motosikletli, bebeğiyle yol ortasında yürüyen Suriyeli kadını yolcu otobüsüne bindirdi. Kadını bebeğiyle bir taksicinin ters istikamette bıraktığı iddia edildi.
E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan motosikletli Zahrettin Çelik, bir kadının bebeğiyle yol ortasında olduğunu gördü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadının yolda tehlikeli bir şekilde yürüdüğünü gören Çelik, kadınla bir süre konuştu. Kadın, bindiği takside sürücüye, kendisini Fatih Balat'a götürmesini söylediğini ancak Okmeydanı'nda indirdiğini iddia etti. Kadının karayolundan nasıl çıkacağını bilmediğini söylemesi üzerine Çelik, gideceği yerin bulunduğu yerden çok uzakta olduğunu ifade etti. Kadına yardım etmek için yoldan geçen bir belediye otobüsünü durduran motosikletli, şoföre durumu anlatarak kadını kucağında bebeğiyle otobüse bindirdi. Yaşananlar ise Çelik'in kask kamerasına yansıdı.
"Taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi"
Ardından olayı anlatan Zahrettin Çelik, "Trafikte gözlem yaparken Suriyeli bir kadının kucağında bebeğiyle yürüdüğünü gördük. Kendisine sorduğumuzda da Fatih'e gideceğini söylediği taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi. Biz de bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gelen İETT otobüsü şoföründen ricada bulunduk, Mecidiyeköy Meydan'a bırakmasını istedik. Böylelikle bir kazanın önüne geçmiş olduk" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Okmeydanı, 3. Sayfa
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