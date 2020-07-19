E-5 Karayolu'ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı - Son Dakika

E-5 Karayolu'ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı

5 Karayolu'ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı E-5 Karayolu Selimpaşa mevkisindeki bir düğün konvoyunda hızla şerit değiştirerek fren yapan 7 aracın sürücüsü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

E-5 Karayolu'ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı

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İSTANBUL - E-5 Karayolu Selimpaşa mevkisindeki bir düğün konvoyunda hızla şerit değiştirerek fren yapan 7 aracın sürücüsü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi.

E-5 Karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızlı şerit değiştirtip fren yapmaya başlamıştı. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine "makas" da atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler daha sonra gözden kaybolmuştu O anları kaydeden bir kadın, "Düğün konvoyu değil terör" diyerek durumda tepki göstermişti.

Ehliyetine el konulup para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, araç sürücüleri İbrahim Melih Ç, Yakup D, Emre A, Mahmut K, Fatih T, Abdul Samet S. ve Kübra D'yi yakaladı. Şubeye götürülen sürücülere burada "makas" atmak suçundan bin 228 lira toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerine ehliyetine geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan sürücülere sevk edildikleri polis merkezinde, "Kara Deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişileri hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapıldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı - Son Dakika
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