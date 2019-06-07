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E-5 Karayolunda araç yangını

15 dakika önce

5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde bir otomobilden henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

E-5 Karayolunda araç yangını, System.String[]
E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde bir otomobilden henüz belirlenmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü tarafından sağa çekilen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 08: 00 sıralarında E-5 Karayolu Ankara İstikameti Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 28 AAG 612 plakalı otomobilin, ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü,aracını sağa çekerek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin köpüklü su ile müdahalesin ardından yanan otomobile müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangın da, can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Araç yangını sonrası E-5 Karayolu Ankara istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
İtfaiye, Okmeydanı, 3. Sayfa
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