Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolunda Feci 'Makas' Kazası Kamerada

E-5 Karayolunda Feci 'Makas' Kazası Kamerada

3 saat önce

İstanbul'da E-5 karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde 'makas' atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

İstanbul'da E-5 karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde 'makas' atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.29'da E-5 karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karayolunda trafik devam ettiği esnada otomobil sürücüsü süratli bir şekilde seyrederken 'makas' atmak istedi. Sollama yaptığı aracın yanındaki aracı göremeyen sürücü, araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası bazı araçlar ters yöne dönerken, sürücüler ise aniden frene basarak kazadan kurtulmaya çalıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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