E-5 Karayolunda Kapalı Yollar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Oluştu
56 dakika önce
5 karayolunda kapalı yollar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL - Atatürk Havalimanının İstanbul Havalimanına taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
E-5 karayolunda kapalı yollar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
İSTANBUL - Atatürk
Havalimanının İstanbul
Havalimanına taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Atatürk Havalimanının dün gece itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolu bu gece 00: 00'a kadar kapalı kalacak. Basın Ekspress yolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle E-5 Karayolu Edirne
istikametinde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Çobançeşme ayrımlarından kapatılan yolda sürücüler için farklı güzergaha yönlendirildi. Havalimanının taşınması nedeniyle kapatılan yol gece saat 00: 00 itibariyle yeniden araç trafiğine açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:15 Kaynak: İHA
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