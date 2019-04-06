Son Dakika Haberleri: E-5 Karayolunda Kapalı Yollar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Oluştu

E-5 Karayolunda Kapalı Yollar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Oluştu

20 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolunun trafiğe kapatılması sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Atatürk Havalimanı'nın dün gece itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle Basın Ekspress yolu bu gece saat 00.00'a kadar kapalı kalacak. Basın Ekspress yolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Çobançeşme ayrımlarından kapatılan yolda sürücüler, farklı güzergaha yönlendirildi. Havalimanının taşınması nedeniyle kapatılan yol gece saat 00.00 itibariyle yeniden araç trafiğine açılacak.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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