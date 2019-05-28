Son Dakika Haberleri: E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı

8 dakika önce

5 karayolunda seyir halindeki araç sürücüsü, önünde ilerleyen araca bir anlık dikkatsizlik sonuç çarparak kazaya sebep oldu.

E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı, System.String[]
E-5 karayolunda seyir halindeki araç sürücüsü, önünde ilerleyen araca bir anlık dikkatsizlik sonuç çarparak kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki sürücüden biri hastaneye kaldırılırken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaza, E-5 karayolu Bostancı mevkiinde Kadıköy istikametinde saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. 34 SY0 871 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Şahan, önünde ilerleyen Etem Karakaya hakimiyetindeki 60 AC 146 plakalı araca bir anlık dikkatsizlik sonucu çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Etem Karakaya ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Murat Şahan'ın tedavisi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:07 Kaynak: İHA
Karakaya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var Kuzgun dizisinde çalışan işçinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]