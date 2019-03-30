E-5 Karayolunda 'Makas' Kazası Kamerada
3 dakika önce
5 karayolu Haramidere mevkisinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı.
E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 'makas' attığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolü kaybedince bariyerlere çarptı. Kaza anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Haramidere mevkisi Edirne istikametinde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atarak ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yan dönerek bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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