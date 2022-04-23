E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi

23.04.2022 13:51
E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi

5 karayolu üzerinde seyir halinde giden metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

E-5 karayolu üzerinde seyir halinde giden metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanmadan kurtulurken hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay, E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Aracın devrilmesi sebebiyle 3 şerit trafiğe kapatılırken kamyonun içindeki 3 kişi herhangi bir yara almadan kendi imkanlarıyla kamyondan çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken hurdaya dönen araç, vinç yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL

E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi
E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi
E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi

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Tragger, Metal, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi - Son Dakika


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