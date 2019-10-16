Son Dakika Haberleri: E-5 karayolunda motosikletli magandalar "makas" atarak terör estirdi
Son Dakika 3. Sayfa E-5 karayolunda motosikletli magandalar 'makas' atarak terör estirdi

E-5 karayolunda motosikletli magandalar "makas" atarak terör estirdi

17 dakika önce

5 karayolunda motosikletli magandalar "makas" atarak terör estirdiİSTANBUL - E-5 karayolunun çeşitli noktalarında iki motosikletli maganda, süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

E-5 karayolunda motosikletli magandalar "makas" atarak terör estirdi

İSTANBUL - E-5 karayolunun çeşitli noktalarında iki motosikletli maganda, süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar o anları kask kamerası ile kaydetti.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tehlikeli hareketler yaparak, trafiği tehlikeye düşürenlere bir yenileri daha eklendi. E-5 karayolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, Merter mevkisinde hızını artırarak makas atmaya başladı. Trafikteki araçların arasında hızlı bir şekilde ilerleyen maganda sürücü, trafiği tehlikeye düşürerek adeta terör estirdi. Trafikte 120'inin altına hızını düşürmeyen maganda, zaman zaman motosikletin hızını 190'a çıkartarak adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü o anları ise kameraya kaydetti.


Makas atarak terör estirdiler

Karayolunda ilerleyen bir başka motosikletli maganda ise yine araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayan magandalar, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bir anda hızını artırarak, makas atmaya başladığı ve araçların arasında ilerlediği sırada hız göstergesini de kaydettiği görülüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

E-5 karayolunda motosikletli magandalar makas atarak terör estirdi

Motosiklet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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