Son Dakika Haberleri: E-5 karayolunda şoke eden görüntü
Son Dakika Güncel E-5 karayolunda şoke eden görüntü

E-5 karayolunda şoke eden görüntü

24 dakika önce

5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı.

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

E-5 karayolunda şoke eden görüntü

Cevizlibağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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