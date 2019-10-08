Son Dakika Haberleri: E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı
Son Dakika Güncel E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı

E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı

1 saat önce

İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı.

İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu yan yol Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy yönünde ilerleyen 16 AFC 050 plakalı tırın önüne aniden geçen bir otomobil kazaya neden oldu. Otomobile çarpmak istemeyen tır sürücüsü, direksiyonu kırarak, bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, trafikte ise aksamalar yaşandı.

Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşanırken tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

(İHA)

E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı

Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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