- E-5 karayolunda trafik uygulaması gerçekleştirildi- Haliç Köprüsü Ayvansaray Mevkiinde yoldan... - Son Dakika

- E-5 karayolunda trafik uygulaması gerçekleştirildi

Haliç Köprüsü Ayvansaray Mevkiinde yoldan geçen araçlar kontrol edildi

İSTANBUL - COVİD-19 ile mücadele kapsamında akşam 19.00'dan sabah 07.00'a kadar trafik polisleri yoldan geçen araçlar ile ilgili uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada trafik polislerinin araç sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığına dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında E-5 karayolu Ayvansaray Mevkiinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan uygulamada izin belgeleri olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Uygulama akşam saat 19.00'da başladı. Sabah ise 07.00^da sona erecek.