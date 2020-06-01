E-5 karayolunda trafik yoğunluğu - Son Dakika

E-5 karayolunda trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Korona virüs salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitiminde E-5'te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin de bugün itibariyle açılmasıyla trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. Normalleşmenin başladığı ilk günde mesainin bitimiyle birlikte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki araçların ağır bir şekilde seyrettiği görüldü. Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametine oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.