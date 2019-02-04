E-5 Karayolunda Yaralanan Sürücü Kanlar İçinde Ambulans Bekledi
1 saat önce
5 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde motosikletli bir kişi, iddiaya göre seyir halindeki bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak yaralandı.
E-5 karayolu Mecidiyeköy
mevkisinde motosikletli bir kişi, iddiaya göre seyir halindeki bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak yaralandı. Kaskını tam kapatmadığı için yaralanan ve kanlar içinde kalan motosikletli, çimenlik alana uzanarak dakikalarca ambulans bekledi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisi Ankara
istikametinde meydana gelen kazada, trafikte seyreden bir araç sürücüsü, yanından geçen motosikletliyi iddiaya göre sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucunda yaralı adam kaskını tam kapatmadığı için yüzünün çeşitli yerlerinden ve elinden yaralandı. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü, sürücülerin yardımıyla çimenlik alana yatırılarak dakikalarca ambulans bekledi. O sırada vatandaşlar, yaralı sürücüye yardım ederek su içirdi.
Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:32 Kaynak: İHA
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi