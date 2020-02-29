E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı - Son Dakika

E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı

6 saat önce

5 karayolu Büyükçemece istikametinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi.

E-5 karayolu Büyükçemece istikametinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi. 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda fren yapan minibüs kontrolden çıktı, kayarak devrildi. Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüste sürücü dahil iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans görevlilerince ayakta tamamlandı.

Kazanın gerçekleştiği E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin minibüsü yoldan kaldırmasıyla trafik akışı da normale döndü.

(İHA)

E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev
Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]