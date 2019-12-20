E-5 otoyolunda araç yan yattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa E-5 otoyolunda araç yan yattı - Son Dakika

E-5 otoyolunda araç yan yattı

6 saat önce

5 otoyolu Avcılar-Beylikdüzü istikameti Saadetdere mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı.

E-5 otoyolunda araç yan yattı, System.String[]

E-5 otoyolu Avcılar- Beylikdüzü istikameti Saadetdere mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı. Araçta bulunan 2 kişi diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı. Kaza nedeniyle yola savrulan araba parçalarını trafik polisinin temizlemesi dikkat çekti.


E-5 otoyolu Avcılar-Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 Z 7664 plakalı ticari araç Saadetdere mevkisinde sürücüsü İsa Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Aracın yan yatmasından dolayı kazaya itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bu sırada yolda seyir halinde ilerleyen olan diğer sürücüler kazayı görünce durarak araç içinde kalan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Kazada sürücü İsa Öner ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.


Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazadan dolayı yere savrulan cam ve kaporta parçaları ise trafik polisinin öz verili çalışmasıyla temizlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yan yatan araç kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Avcılar, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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