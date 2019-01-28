Son Dakika Haberleri: E-5'te 3 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi

E-5'te 3 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi

17 dakika önce

5'te 3 araç birbirine girdi, trafik kilitlendiİSTANBUL - E-5 Karayolu Göztepe Mevkii'nde lüks cip sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu 3 araç birbirine girdi.

E-5'te 3 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

İSTANBUL - E-5 Karayolu Göztepe Mevkii'nde lüks cip sürücüsünün öndeki araca çarpması sonucu 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde 3 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Lüks cipin sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında telefonuna baktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önündeki araca çarptı. Diğer araç sürücüsünün de önündeki araca çarpmasıyla birlikte zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken trafik kısa süreliğine olumsuz etkilendi. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Kaza sonucu yol ortasında kalan hasarlı araçlar çekildikten sonra yolda trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

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