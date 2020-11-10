E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi - Son Dakika

E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

10.11.2020 09:54

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümünde Saatler 09.05'i gösterdiği anda İstanbul D-100 Karayolunda hayat durdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümünde Saatler 09.05'i gösterdiği anda İstanbul D-100 Karayolunda hayat durdu. Araçlarından inen vatandaşlar korna çalarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunan sürücüler ise havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümünde İstanbul'da hayat 1 dakikalığına durdu. Saatler 09.05 olduğunda D-100 Karayolunda sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Avcılar'da aracını durduran ve saygı duruşuna geçen vatandaşlar ise havadan drone ile görüntülendi. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti.

-İHA-

E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi
E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Saatler, E 5, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel E-5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi - Son Dakika


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