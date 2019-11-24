E-5'te aydınlatma direğine çarpan otomobil, AVM'nin önünde devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - E-5 üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yan yolda bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından bir alışveriş merkezinin önünde takla atarak devrildi. Sürücünü ağır yaralandığı kazada, AVM'nin ön kısmında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 23.00 sıralarından E-5 Karayolu Haramidere Mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sercan Üzer isimli sürücü 34 RP 9679 plakalı otomobille E-5 yan yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından ilerleyen otomobil yol kenarındaki alışveriş merkezinin önünde takla atarak devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yan yoldaki trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, AVM'nin ön kısmında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Öte yandan E-5 yan yolda durma noktasına gelen trafik, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.