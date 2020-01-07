E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

6 saat önce

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu.

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Büyükçekmece yönüne seyreden bir araç, benzinin bitmesi yüzünden yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi. Araç içinde bulunan 3 kişi yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Beylikdüzü, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek

Son Dakika Haberleri
16:32 Kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Son Dakika
16:32 ÇANAKKALE'DE KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR-2 - Son Dakika
16:32 Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Son Dakika
16:32 Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Son Dakika
16:32 Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:34:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: E-5'te benzini biten araç kazaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]